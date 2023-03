Richard Gere ist in großer Trauer: Sein Vater ist verstorben

Richard Gere (73) muss einen schweren Verlust verkraften. Noch vor wenigen Wochen hatten sich die Fans des Schauspielers große Sorgen um ihn gemacht. Der "Pretty Woman"-Darsteller war aufgrund einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Inzwischen geht es dem Filmstar wieder besser, doch nun muss er sich erneut durch ein Tief kämpfen: Wie seine Frau Alejandra (40) bekannt gab, ist Richards Vater verstorben.

Auf Instagram teilte die 40-Jährige die traurige Nachricht mit ihren Followern. "Homer George Gere, ein Gemeindeaktivist in North Syracuse, ist in North Salem, New York, gestorben. Er war zum Zeitpunkt seines Todes am 1. März 2023 100 Jahre alt", schrieb die gebürtige Spanierin in ihrem Post und würdigte mit rührenden Zeilen das Leben ihres Schwiegervaters. "Gere nahm das Leben mit Liebe, Freundlichkeit, Offenheit und Neugierde an. Man wird sich an ihn erinnern, weil er das Leben so freudig umarmt hat, weil er so viele Menschen umarmt hat und weil er so viele Freundschaften geschlossen hat", betonte Alejandra.

Zudem verriet die zweifache Mutter, dass ihre Familie schon bald das Leben ihres Schwiegervaters gemeinsam feiern wollen – wann die Beerdigung stattfinden soll, behielt sie für sich. "Im Mai, kurz vor Geres 101. Geburtstag, wird eine Feier zu seinen Lebzeiten stattfinden", teilte sie mit. Richard selbst hat sich bislang nicht zu dem Tod seines Vaters geäußert.

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva im Januar 2023

Getty Images Richard Gere, Schauspieler

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im April 2022

