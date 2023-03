Seltener Anblick: Sarafina Wollny zeigt ihren Babybauch!

Sie zeigt sich voller Freude mit ihrer Familie! Sarafina Wollny (28) und ihr Liebster Peter (30) sind bereits zweifache Eltern der Zwillinge Casey (1) und Emory (1). Ende des vergangenen Jahres verkündete die Reality-TV-Darstellerin, dass ihr Gatte und sie bereits neuen Nachwuchs erwarten. Das Paar ist sehr glücklich darüber, denn in vergangenen Jahren versuchten die beiden mehrmals vergebens, ein Kind zu bekommen. Ihr neues Glück präsentierte sie bisher noch nicht oft der Öffentlichkeit: Jetzt zeigt Sarafina ganz deutlich ihren Babybauch!

Via Instagram teilt die 28-Jährige einen Schnappschuss, auf welchem sie mit Peter, Casey und Emory an einem Strand zu sehen ist. Auch ist eine Rundung an ihrem Bauch deutlich zu erkennen – und die Influencerin legt auf dem Bild sanft ihre Hand auf die Wölbung. Den Beitrag untermalt sie mit den Worten: "Das größte Geschenk ist die Familie" und im Hintergrund sieht man die Sonne untergehen.

In Bezug auf ihre zweite Schwangerschaft gab Sarafina vor Kurzem bereits bekannt, dass sich diese für sie genau gleich anfühle wie ihre erste – zumindest fast. Sie leide nur unter öfter auftretender Übelkeit und müsse meist morgens regelmäßig brechen.

Sarafina und Peter Wollny und ihre Zwillinge Emory und Casey

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, TV-Stars

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, TV-Stars

