So lasziv lässt Jennifer Lopez sich in Dessous ablichten!

Jennifer Lopez (53) sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung! Die Sängerin hat nicht nur mit ihrer Musik Kultstatus erreicht – auch durch ihre legendären Performances und ihre heißen Looks ist die Musikerin zur Ikone geworden. Inzwischen ist die Ehefrau von Ben Affleck (50) schon seit deutlich mehr als 20 Jahren im Geschäft. Aber auch mit über 50 Jahren macht J.Lo eine Wahnsinnsfigur!

Auf Instagram teilte die "On The Floor"-Interpretin eine Fotoreihe, auf der sie in heißen Dessous zu sehen ist. J.Lo hat es noch drauf – auf den Fotos schmeißt sie sich in atemberaubende Posen und betört die Kamera mit ihrem lasziven Blick. Vor allem ihre durchtrainierte Figur kommt auf den Bildern optimal zur Geltung.

Die Fans der 53-Jährigen waren völlig aus dem Häuschen und verliehen ihrer Begeisterung in der Kommentarspalte des Beitrags Ausdruck. "Die Definition einer zeitlosen Schönheit" oder "Du siehst aus wie eine Göttin", schwärmten zwei von unzähligen Bewunderern der Schauspielerin.

Jennifer Lopez bei den MTV Movie & TV Awards im Juni 2022

Jennifer Lopez bei der Premiere von "Shotgun Wedding"

Jennifer Lopez bei einer Premiere im Juni 2022

