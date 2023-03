Von Iris Klein verklagt: Yvonne Woelke will zurückschlagen!

Yvonne Woelke (41) lässt sich das nicht einfach so gefallen! Der Schauspielerin wurde vor einigen Wochen von Iris Klein (55) vorgeworfen, eine Affäre mit deren Mann Peter Klein (55) gehabt zu haben. Irgendwann gab der Lackierer tatsächlich zu, sich in die Blondine verliebt zu haben. Deswegen gab es eine öffentliche Schlammschlacht. Inzwischen haben sich die Fronten ein wenig beruhigt – Iris schickte Yvonne nun aber eine Unterlassungserklärung und eine Forderung von 2.000 Euro Anwaltskosten. Das will Yvonne sich nicht gefallen lassen!

Bei "Volles Haus" reagierte Yvonne nun darauf, dass Iris nun tatsächlich mit einem Anwalt gegen sie vorgeht. "Ich muss ja mal sagen, dass sie mich jetzt verklagt hat, hat mich sehr überrascht, weil eigentlich viele gedacht haben, dass ich sie verklage, weil ich mir ja schon einiges anhören musste, auch an Beleidigungen", erzählte die Beauty und ergänzte: "Ich habe es nicht gemacht, weil ich so dachte, Schwamm drüber, ich halte das aus, und jetzt bin ich natürlich sehr überrascht, dass sie jetzt die Klage zuerst gemacht hat."

Das wolle Yvonne aber nicht auf sich sitzen lassen – sondern mithilfe ihres Anwalts zurückschlagen. "Natürlich muss ich auch reagieren, mein Anwalt macht das, weil ich mich nicht auch noch darum kümmern kann", machte sie am Ende noch deutlich.

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

ActionPress Yvonne Woelke mit der "Trésors à Porter" Frühjahr/Sommerkollektion 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Bekanntheit

