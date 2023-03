Zayn Maliks Schwester Waliyha Khan ist frischgebackene Mama

In der Familie Malik gibt es Grund zum Feiern! Zayn Malik (30) und Gigi Hadid (27) wurden 2020 Eltern einer kleinen Tochter. Auch Zayns Schwester Waliyha Khan hatte Ende vergangenen Jahres ihre Schwangerschaft verkündet. Sie und ihr Mann Junaid Khan hatten schon auf ihrer Babyparty im Januar bekannt gegeben, dass sie einen kleinen Jungen erwarten. Jetzt können Waliyha und Junaid ihr Glück kaum glauben, denn das Baby ist da!

Auf Instagram teilte die Influencerin ein paar Eindrücke von der Ankunft ihres Babyboys mit ihren Fans. Dazu schrieb sie: "Willkommen auf der Welt, mein wunderschönes Baby Ehsaan Zayaan Khan. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, jemanden so sehr zu lieben, wie ich dich liebe." Außerdem bedankt sich die frischgebackene Mutter bei Allah: "Das ist der größte Segen, mit dem Allah mich jemals segnen könnte." Auf den Fotos zeigte sie blaue Luftballons, zwei Geburtstagskuchen für Ehsaan und ihren Mann, der freudestrahlend seinen Sohn in der Hand hält.

Auch Gigi Hadid kommentierte unter dem Beitrag: "Ich bin so glücklich für dich und J." Das junge Familienglück wird allerdings nicht von allen Angehörigen so gefeiert, denn Junaid ist ein ehemaliger Straftäter. Bei der Hochzeit der Khans waren weder der Brautvater noch Zayn als Bruder von Waliyha anwesend gewesen. Noch hat der ehemalige One Direction-Sänger keine öffentlichen Glückwünsche kundgetan.

Instagram / waliyha.azad Waliyha Maliks Kuchen zur Feier der Geburt ihres Sohnes

Instagram / waliyha.azad Waliyha Maliks Ehemann Junaid Khan

Instagram / waliyha.azad Zayn Malik mit seiner Schwester und Mutter

