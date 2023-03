Avril Lavigne ungewohnt knallig bei der Paris Fashion Week

Es ist Fashion Week in Paris! Viele Stars und Sternchen stehen hier auf den Gästelisten, darunter auch Sängerin Avril Lavigne (38). Die Musikerin, die zuletzt nach ihrer Trennung von Mod Sun (35) und ihrer angeblichen Romanze mit Rapper Tyga (33) in den News war, zog gestern durch ihr Outfit alle Blicke auf sich. In ihrem neonfarbenen Ensemble verließ sie die Show von Designer Peter Dundas in Paris.

Die Worte knallig und auffallend beschreiben das Outfit von Avril wohl am besten. Die Sängerin trug bei der Fashionshow der Marke Dundas eine neongelbe Kombination: Das knielange Kleid und das darüberliegende Sakko fließen farblich fast nahtlos ineinander über und auch ihre Schuhe passen sich dem Outfit perfekt an. Aber nicht nur das: Auch ihre Haare und das Make-up hat die "I'm A Mess"-Sängerin genau abgestimmt – eine Mischung von neongelbem und schwarzem Eyeliner setzt den Effekt des Outfits auch in ihrem Gesicht fort. Bis auf eine Kette verzichtet Avril auf Schmuck und Accessoires.

Neben der Dundas-Show besuchte Avril auch die Veranstaltung von Stella McCartney (51), wo sie zusammen mit Noah Cyrus (23) in der ersten Reihe saß. Hier trug sie eine schwarze Federjacke und ein Grafik-T-Shirt. Auch bei den Shows von Christian Louboutin und Eli Saab sah man sie eher in ihrem gewohnten rockigen Look.

