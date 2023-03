Einen Monat nach der Verlobung: Trixi Giese hat geheiratet!

Trixi Giese (23) ist unter der Haube! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist nun schon seit über einem Jahr wieder in einer Partnerschaft: In Samy Neo hat sie offenbar den Richtigen gefunden. Inzwischen ist das Paar bereits zusammengezogen – im Februar stellte der Lockenkopf seiner Liebsten dann in der gemeinsamen Wohnung die Frage aller Fragen. Nun war es so weit: Trixi und Samy haben sich nur knapp einen Monat nach der Verlobung das Jawort gegeben!

Auf Instagram teilte die glückliche Braut eine Fotoreihe ihrer Hochzeit. Auf den Fotos strahlen die beiden um die Wette. Trixi ist in einem traumhaften Hochzeitskleid zu sehen, Samy trägt einen eleganten cremefarbenen Anzug. "Offiziell Mr. und Mrs. Neo. Es gibt nicht viel, das ich sagen kann. Ich bin glücklich, mein Leben mit dir zu teilen. Mein Herz gehört dir – und wird dir auch immer gehören", zeigte sich die 23-Jährige darunter ganz emotional.

Trixis Fans freuten sich über die tollen Aufnahmen und überbrachten in der Kommentarspalte ihre Glückwünsche an das frischvermählte Paar. "Alles Glück dieser Welt" oder "Herzlichen Glückwunsch! Wie toll sind diese Bilder?", schwärmten die Follower unter anderem.

Instagram / trixigiese Samy und Trixi Giese im April 2022

Instagram / trixigiese Trixi Giese und ihr Freund Samy in der neuen Wohnung

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Oktober 2021

