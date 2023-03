Einreiseverbot: Novak Djokovic sagt wichtiges US-Turnier ab

Novak Djokovic (35) steht vor einem Problem. Bei den US Open 2020 verletzte der Tennisstar versehentlich eine Linienrichterin. Der zweifache Vater hatte einen Ball geschlagen, ohne hinzusehen. Dieser traf die Frau dann am Kehlkopf. Für Novak hatte das verheerende Folgen: Das Tennis-Ass wurde disqualifiziert. Dieses Missgeschick dürfte dem Serben in naher Zukunft wohl nicht passieren: Denn der 35-Jährige sagte nun ein wichtiges Turnier ab.

Da Novak nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, wurde dem Tennisstar laut Sky die Einreise in die USA verweigert. Jetzt hat der Weltranglistenerste seine Teilnahme am ATP-Masters in Indian Wells abgesagt. Sollte der gebürtige Serbe keine kurzfristige Ausnahmegenehmigung bekommen, wird er mutmaßlich auch in Miami (ab 22. März) nicht antreten können.

Es ist nicht das erste Mal, dass Novak außerhalb des Tennissports Schlagzeilen macht. Er hatte schon des Öfteren Ausraster nach seinen Spielen. Zuletzt bekam sein jüngerer Bruder seine Wut zu spüren. Als es bei den Adelaide Open im ersten Satz des Finales nicht gut für den Novak lief, forderte er seinen Bruder Marko und eine weitere Person auf, die Trainerbank sofort zu verlassen.

Anzeige

Getty Images Novak Djokovic, Tennisstar

Anzeige

Getty Images Novak Djokovic, März 2023

Anzeige

Getty Images Novak Djokovic, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de