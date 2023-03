Huch? Stress bei "Are You The One?"-BFFs Karina und Franzi

Was ist da los? Die beiden ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatinnen Karina Bauer und Franziska Temme (28) wurden in der Show zu guten Freundinnen – auch außerhalb der Sendung blieben die beiden Blondinen in Kontakt und zeigten sich regelmäßig gemeinsam auf Social Media. Nun kamen jedoch Gerüchte auf, dass es bei den Girls Stress gibt. Sie folgen sich nämlich nicht mehr auf Instagram. Karina bestätigte jetzt tatsächlich, dass sie mit Franzi nichts mehr zu tun haben möchte!

In einer Fragerunde auf Instagram gab Karina preis, dass sie ihrer ehemaligen BFF sogar entfolgt ist. Offenbar ist sie sich auch nicht mehr so sicher, ob sie überhaupt gut miteinander befreundet waren: "Nee, anscheinend ja nicht. Ich dulde viel und mache einiges mit, aber hat man bei mir verkackt, dann so richtig. Alkohol ist auch keine Ausrede. Irgendwann hat man die Schnauze einfach voll." Was genau passiert ist, behielt die Reality-TV-Bekanntheit aber für sich.

Franzi äußerte sich noch nicht zu Karinas Vorwürfen. Fans warfen aber in den Raum, dass die Mädels sich wegen Männern gestritten hätten. "Gerüchte sagen, Männer wurden ausgespannt", kommentierte unter anderem ein Nutzer einen von Franzis Beiträgen auf Instagram.

Franziska Temme, Ex-Bachelor-Girl

Karina Bauer, Reality-TV-Star

Franziska Temme, Influencerin

