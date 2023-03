Pete Davidsons Haus-Crash: Jetzt äußern sich die Besitzer

Pete Davidson (29) und Chase Sui Wonders (26) sorgten mit ihrem Crash für Schrecken! Am Montagmorgen wurde bekannt, dass der Komiker und die Schauspielerin einen Autounfall in Beverly Hills hatten. So soll der TV-Star in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Wohngebiet die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und in ein Haus gekracht sein. Während Pete und Chase sich bislang noch nicht zu dem Crash äußerten, meldeten sich jetzt die Hausbesitzer zu Wort.

Gegenüber TMZ schilderten die Bewohner den Abend des Unfalls. Der Hausherr erzählte, dass sich an besagtem Abend seine 16-jährige Tochter alleine in dem Haus aufgehalten habe, als der Comedian mit seinem Auto in das Haus raste. Das Geräusch des Aufpralls soll so laut gewesen sein, dass das Mädchen dachte, es gebe ein Erdbeben. Zudem schilderte der Besitzer den Schaden: So habe das Fahrzeug die Außenwand vor ihrem Wohnzimmer durchschlagen. Dabei sei sogar ein Fenster aus dem Rahmen geflogen.

Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Dennoch soll die Tochter des Mannes von dem Vorfall "ein bisschen" traumatisiert sein. Mit einer Anklage müsse Pete jedoch nicht rechnen. Der Hausbesitzer betonte, dass er nicht wütend sei und er froh ist, dass es allen Beteiligten gut gehe. Zudem sollen sich der 29-Jährige und seine Begleiterin entschuldigt haben.

APEX / MEGA Haus, in das Pete Davidson mit seinem Auto gecrasht ist

APEX / MEGA Angebliches Unfallauto von Pete Davidson

Getty Images Chase Sui Wonders und Pete Davidson, 2023

