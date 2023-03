Nach Date Night: Pete Davidson und Chase hatten einen Unfall

Schock für Pete Davidson (29) und Chase Sui Wonders (26). Bereits seit dem Dezember des vergangenen Jahres machen Gerüchte die Runde, dass der Komiker und die Schauspielerin ein Paar sind. Immer wieder werden die beiden gemeinsam von Fotografen abgelichtet. Nun verbrachten der TV-Star und die "Generation"-Darstellerin erneut Zeit zu zweit. Doch das Date nahm ein ungeplantes Ende: Pete und Chase hatten einen Autounfall!

Laut Berichten von TMZ soll sich der Unfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23 Uhr zugetragen haben. Insider verrieten, dass der 29-Jährige mit hoher Geschwindigkeit durch eine Wohngegend in Beverly Hills gefahren sein soll und dann plötzlich die Kontrolle über den Wagen verloren habe. Daraufhin soll der Comedian über einen Bordstein gefahren sein und dabei einen Hydranten umgefahren haben. Letztendlich sei Pete mit dem Auto in ein Haus gecrasht. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben.

Laut aktuellen Informationen, die TMZ vorliegen, seien weder Alkohol noch Drogen bei dem Unfall im Spiel gewesen. Auch soll es nicht zu einer Verhaftung am Unfallort gekommen sein. Ob Anzeige gegen Pete und Chase erstattet wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Komiker und die Schauspielerin haben sich bislang noch nicht zu dem Crash geäußert.

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders im Februar 2023

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders, Februar 2023

Getty Images Chase Sui Wonders und Pete Davidson im Februar 2023

