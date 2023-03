Diese Dinge findet Benno Fürmann an einer Frau anziehend

Benno Fürmann (51) ist bereit für eine neue Beziehung! Der deutsche Schauspieler hatte sein Privatleben seit der Trennung von Stephanie Igunbor im Jahr 2007 stets privat gehalten. Inzwischen wünscht sich der Vater einer Tochter nach längerer Zeit als Single aber wieder eine Frau an seiner Seite – und darüber spricht der "Sin Eater – Die Seele des Bösen"-Star jetzt auch ganz offen: Benno erklärte jetzt, was eine Frau mitbringen muss, um sein Herz zu erobern!

Gegenüber Gala betonte Benno jetzt, dass er bereit für eine neue Beziehung sei – und dabei beschrieb er auch seine Traumfrau. "Ich finde Humor, Sinnlichkeit und Intelligenz sehr anziehend", zählte der 51-Jährige auf und fügte hinzu: "Und Großzügigkeit – im Sinne von Nachsicht auf die Fehlerhaftigkeit des Menschen." Andauernd in teure Restaurants müsse seine Traumfrau ihn aber stattdessen nicht einladen.

Zudem hat sich Bennos Herangehensweise in Sachen Dating und Beziehung inzwischen geändert. "In meinen Zwanzigern und Dreißigern hatte ich die Tendenz, mein Bündel schnell zu packen und weiterzuziehen", rief sich der "Anatomie"-Darstellerin in Erinnerung und erklärte: "Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mein Leben langfristig mit jemandem teilen möchte."

Getty Images Benno Fürmann, deutscher Schauspieler

Getty Images Benno Fürmann im August 2022 in Berlin

Getty Images Benno Fürmann im Oktober 2021 in Berlin

