Schwangere Samira Cilingir hat schon zehn Kilo zugenommen

Samira Cilingirs Baby wächst und wächst! Derzeit erwartet die einstige Love Island-Kandidatin gemeinsam mit ihrem Mann Yasin Cilingir (32) ihr zweites gemeinsames Kind. Auch verrieten sie schon: Ihr Sohn Malik darf sich bald über eine kleine Schwester freuen! Im Sommer soll es dann so weit sein. Nun verriet Samira auch, wie viel sie im Laufe der Schwangerschaft schon zugenommen hat!

In ihrer Instagram-Story fragte ein Fan die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin, wie viel sie in der Schwangerschaft schon zugelegt hätte. "Zehn Kilo", erklärte Samira daraufhin. Sie sei sich aber sicher, dass es so wird wie bei ihrem ersten Sohn: "Denke, es werden am Ende auch 18 Kilo so wie bei Malik werden", fügte sie hinzu.

Erst kürzlich teilte Samira schon mit ihren Fans, wann ihre Tochter das Licht der Welt erblicken wird. Der errechnete Geburtstermin sei am 25. Juni. Außerdem fühle sich die zweite Schwangerschaft bis jetzt ganz anders an: "Die Gefühle sind anders als bei Malik, ich habe ein bisschen Angst – aber vor Vorfreude."

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik an Silvester 2022

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Reality-TV-Star

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik-Kerim

