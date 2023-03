Entwarnung: Nick Cannons Baby-Realityshow war nur ein Prank!

Nick Cannon (42) hat seine Fans bloß auf den Arm genommen! Der Comedian sorgte in den vergangenen Jahren vor allem mit seiner regen Fortpflanzung für Schlagzeilen: Stolze zwölf Kinder hat er inzwischen mit den verschiedensten Frauen. Als er Anfang der Woche nun angekündigt hatte, in seiner eigenen Realityshow nach der Mama für Baby Nummer 13 suchen zu wollen, regte sich seine Community zwar auf – aber hinterfragte die News nicht weiter. Doch jetzt klärt er auf: "Having my Baby with Nick Cannon" war bloß ein Scherz!

Genauer gesagt war es nur eine Promo-Aktion für sein eigentliches neues Format. Im Instagram-Trailer klärte Nick jetzt auf: "Hab euch erwischt, 'Having my Baby with Nick Cannon' ist nicht echt, Leute! Aber meine neue Show mit Kevin Hart ist es!" Doch was für eine Sendung haben die beiden Komiker zusammen aufgezogen? In "Celebrity Prank Wars" veräppeln die zwei befreundete Stars wie Nikki Bella (39), Tiffany Haddish (43),T-Pain (37) und Robin Thicke (45). Los geht's bereits am 6. April bei E! Entertainment.

Doch wie reagieren seine Fans auf den Prank mit der Baby-Realityshow? Sie feiern es! "Also, ich muss ehrlich sagen: Ich hatte euch geglaubt, zu 100 Prozent. Respekt", gab ein Nutzer in den Kommentaren zu. Ein anderer betonte: "Okay, erwischt! Ich hab's dir abgekauft! Mega, Leute."

