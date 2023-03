Von wegen weiteres Kind: Nick Cannon bekommt eigene TV-Show!

Damit hat wohl niemand gerechnet! Nick Cannon (42) ist bereits Vater von insgesamt zwölf Kindern – erst im Dezember des vergangenen Jahres hatte er seine kleine Tochter Halo Marie begrüßen dürfen. Vor Kurzem ließ der Comedian schließlich vermuten, dass er schon wieder ein weiteres Kind erwarte, doch damit wollte er die Öffentlichkeit wohl nur in die Irre führen. Jetzt verkündet er: Nick bekommt eine eigene TV-Show!

Via Twitter teilt der 42-Jährige mit seinen Followern die folgende Nachricht: "Wir erwarten eine neue Show auf dem Sender E! Entertainment." Den Beitrag schmückt der Ex von Mariah Carey (53) mit einem Video aus, welches genauere Infos in Bezug auf die Show bekannt gibt. Das TV-Format soll den Namen "Having My Baby with Nick Cannon" tragen und werde noch diesen Frühling ausgestrahlt. Die Moderation soll Kevin Hart (43) übernehmen.

Viele Social-Media-User zeigen sich etwas verwundert in Bezug auf das neue Fernsehprojekt mit Nick. So lautet beispielsweise ein Kommentar: "Das ist hoffentlich nicht deren Ernst" und ein weiterer User fragt sich: "Wer hat denn bitte nach einer Cannon-Show gefragt?" Doch ein wiederum anderer Social-Media-Nutzer freut sich für den Comedian und äußert: "Das wird der Hammer!"

Getty Images Nick Cannon im Juni 2022 in Los Angeles

Getty Images Kevin Hart und Nick Cannon im Februar 2014

Getty Images Nick Cannon, Comedian

