Hayden Panettiere trägt Jansens Jacke auf seiner Beerdigung

Hayden Panettiere (33) erweist ihrem Bruder die letzte Ehre. Ende Februar machten tragische Nachrichten die Runde: Jansen Panettiere ist im Alter von 28 Jahren an den Folgen eines vergrößerten Herzens verstorben. Sein plötzliches Ableben versetzte vor allem seine Familie und Freunde in große Trauer – nun mussten sie auf seiner Beerdigung in New York Abschied von ihm nehmen. Dort gedachte seine Schwester Hayden mit einem ganz besonderen Kleidungsstück an Jansen.

Zu der Gedenkfeier in New York erschien die Schauspielerin in einer schwarzen Bluse und Hose, was sie mit beigen Sneakern, einer Sonnenbrille und einer bunten Jacke kombinierte. Dass sie zu der Trauerfeier mit einem so farbenfrohen Kleidungsstück erschien, hatte einen besonderen Grund: Die Bomberjacke hatte laut TMZ ihrem kleinen Bruder gehört! Damit wollte die Scream IV-Darstellerin Jansen wohl die letzte Ehre erweisen. Nach dem Gottesdienst verließ sie in Begleitung ihres Ex-Freundes Brian Hickerson mit Tränen in den Augen die Kirche.

Wie sehr der Tod ihres Bruders ihr nahegeht, hatte sie vor wenigen Tagen bei "Good Morning America" in einem Interview zum Ausdruck gebracht. Dort wurde sie von dem Moderator Michael Strahan (51) auf Jansens Ableben angesprochen, doch allzu viele Worte hatte die Schauspielerin nicht hervorgebracht. "Er ist hier bei mir", hatte Hayden nur erwidert.

