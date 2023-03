"Nicht sehr haarig": Thomas Müller zeigt seine nackte Brust!

Thomas Müller (33) ist wohl mächtig stolz. Der Stürmerstar deutete nach dem frühen WM-Aus des deutschen Teams einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft an. Doch dann ruderte Thomas zurück und stellte klar, dass er bis zum Ende seiner Karriere dem DFB-Team zur Verfügung stehen wird – alles Weitere müsse der Nationaltrainer entscheiden. Nach dem gestrigen Sieg gegen Paris Saint-Germain hat Thomas seine Fans nun aber erst mal wie gewohnt humorvoll mit einem Selfie erfreut.

"Meine heilige Mia. Die Brust ist nicht sehr haarig, aber verschwitzt und glücklich", schreibt der Stürmer zu einem Bild auf Instagram, auf dem er seine "Player of the match"-Auszeichnung hält. Oberkörperfrei ballt Thomas die Hand zur Faust und scheint sich über den 2:0-Sieg mächtig zu freuen. "Was für eine Teamleistung!! Danke Jungs und Mädels für diesen tollen Abend in unserer Allianzarena", richtet er anschließend noch seinen Dank an das Team.

Vor dem Spiel hatte der FC Bayern München-Spieler bei einer Pressekonferenz nämlich schon für einen Lacher gesorgt. Auf die Frage eines ausländischen Journalisten, was "Mia san mia" bedeute, antwortete der Kicker : "Mia san mia ist ein weitgefasster Begriff. Es ist das Selbstverständnis eines Bajuwaren, dass er weiß, dass er stark ist, gewinnen kann bzw. gewinnen soll. Aber auch weiß, dass man dafür arbeiten muss – keine Geschenke gibt. Wenn man gewonnen hat, darf man das aber auch genießen", erklärte er, bevor er hinzufügte: "Bei den Ursprungs-Bajuwaren die breite behaarte Brust, die schweißgebadet am Ende die Trophäe hochhält."

Anzeige

Getty Images Thomas Müller beim Spiel gegen Paris Saint-Germain

Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Stürmer

Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de