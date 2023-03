Total happy: Yeliz Koc teilt ersten Pärchen-Post mit Jannik

Yeliz Koc (29) zeigt ihre Liebe jetzt ganz offen! Bei Make Love, Fake Love hatte die Influencerin nach ihrem Mister Right gesucht – und ihn gefunden: Im Finale entschied sie sich für Jannik Kontalis. Auch sieben Monate nach den Dreharbeiten sind sich die Hannoveranerin und der Leiter einer Videoproduktionsfirma ihrer Gefühle füreinander sicher. Nun veröffentlichte Yeliz auch den ersten Pärchen-Post im Netz!

Zu einer Reihe gemeinsamer Instagram-Bilder schrieb die Mutter einer Tochter: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. 'Make Love, Fake Love' zählt definitiv zu der schönsten Zeit meines Lebens." Es sei eine sehr verrückte, außergewöhnliche und unvergessliche Zeit gewesen. "Ich habe so geile Menschen kennengelernt. Es war so schön zu sehen, wie jeden Tag mehr von euch MLFL geschaut und mitgefiebert haben", freute sich die Reality-TV-Kandidatin. Zudem bedankte sie sich bei der Produktion und dem Sender für die Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.

In einem RTL-Interview hatten Yeliz und Jannik bereits in den höchsten Tönen von ihrer Beziehung geschwärmt. "Wir sind zusammen und wir sind glücklich", erklärte der Düsseldorfer. Und auch die 29-Jährige fand nur süße Worte für ihren Liebsten: "Ich glaube schon, dass ich den richtigen Partner gefunden habe. Also erst mal liebe ich es, wie Jannik mit meiner Tochter umgeht. Die zwei sind wirklich so verliebt ineinander"

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz und Jannik bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

