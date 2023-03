An "Make Love, Fake Love"-Sieger: Yeliz Koc ist vergeben!

Yeliz Koc (29) hat ihre bessere Hälfte gefunden! Die Influencerin hatte in ihrer eigenen Datingshow Make Love, Fake Love nach ihrem Mister Right gesucht. Der Haken: Nicht alle Teilnehmer waren Single. Wer ein falsches Spiel spielt, um ein fettes Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen, musste Yeliz selbst herausfinden. Der vergebene Max schaffte es sogar bis ins Finale, ebenso wie Single-Mann Jannik. Doch für wen hat sich Yeliz entschieden?

In ihrer Show erklärte die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (31): "Wenn ich an das Wohl meiner Tochter und auch mir selber denke, dann ist es ganz klar Jannik. Wenn ich aber mein Gefühl entscheiden lasse und egoistisch bin, dann ist es Max." Am Ende entschied sie sich für Jannik. In ihrem ersten gemeinsamen Interview mit RTL verkündete der Leiter einer Videoproduktionsfirma stolz, dass sie auch sieben Monate nach den Dreharbeiten ein Herz und eine Seele sind: "Wir sind zusammen und wir sind glücklich."

Auch Yeliz scheint ihre Wahl keineswegs zu bereuen. "Ich glaube schon, dass ich den richtigen Partner gefunden habe. Also erst mal liebe ich es, wie Jannik mit meiner Tochter umgeht. Die zwei sind wirklich so verliebt ineinander", schwärmte die Hannoveranerin.

