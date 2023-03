Zu Arrogant? Fans sind irritiert von Zoeys Abgang bei GNTM!

Das kam nicht gut an! Vor Kurzem flimmerte die vierte Folge von Germany's next Topmodel über die Bildschirme. Nach einem pompösen Shooting folgte ein Walk, der in eine ganz andere Richtung ging. Die Kandidatinnen mussten ziemlich harsch und emotionslos in den Klamotten vom Designer Yannik Zamboni laufen. Am Ende konnten drei Girls nicht überzeugen – unter anderem auch Zoey Saflekou. Mit ihrem Exit rechnete sie selbst nicht – ihre Reaktion wurde im Netz dann zerrissen!

"Ich bin raus – ich?! Ich hätte das niemals gedacht, weil ich mich gut gefühlt habe. Jetzt könnt ihr alle mein glutenfreies Brot fressen", zeigte sich Zoey ziemlich enttäuscht über ihren Rauswurf. Via Twitter machten die Zuschauer deutlich, dass sie die Aussagen überhaupt nicht gut finden. "Richtig unsympathisch noch mal zum Abschluss" oder "Diese Zoey ist so eingebildet" und "Diese Zoey ist ein bisschen sehr überzeugt von sich und sitzt auf einem hohen Ross", heißt es beispielsweise.

Zudem freuen sich einige User sogar, dass Zoey nun raus ist. "Endlich habe ich meinen Seelenfrieden", schreibt ein anderer Nutzer. Mit der Blondine mussten auch Eliz und Emilia gehen. Letztere zeigte sich ebenfalls ziemlich emotional und weinte.

Anzeige

Instagram / zoey.saflekou Zoey Saflekou, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / zoey.saflekou Zoey Saflekou im November 2022 in Straßburg

Anzeige

Instagram / zoey.saflekou Zoey Saflekou im Februar 2023 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de