Folge vier: Diese drei GNTM-Models müssen ihre Sachen packen

Gleich drei Mädels mussten jetzt ihren Traum vom Titel Germany's next Topmodel an den Nagel hängen. Heute lief bereits die vierte Folge der Modelshow – und Heidi Klum (49) sortiert rigoros aus! Nachdem in der zweiten Folge die Entscheidung ausgefallen war, schmiss die Chefjurorin vergangene Woche vier Mädels raus. Heute flogen weitere drei Nachwuchsmodels. Für welche Girls hat es heute nicht mehr gereicht?

Beim Entscheidungswalk liefen die Kandidatinnen heute in extravaganten Outfits von Gastjuror Yannik Zamboni. Dieser wünschte sich, dass die Mädels besonders tough laufen. Eliz, Zoey und Emilia konnten mit ihrer Performance heute nicht überzeugen und mussten die Show verlassen.

Der Designer bemängelte, dass Emilia auf dem Laufsteg sehr unsicher wirkte. Heidi ergänzte, dass auch das Fotoshooting schwierig lief. Auch Eliz hatte sich vor dem Fotografen schwergetan. "Bei unserem Shooting hast du im Vergleich zu den anderen Models viele Anweisungen bekommen und leider scheiterte es an der Umsetzung", begründete die Modelmama. Besonders Zoey konnte ihren Rauswurf absolut nicht nachvollziehen.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Eliz, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Emilia Steitz, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / zoey.saflekou Zoey Saflekou im November 2022 in Straßburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de