Bezaubernd: Neues Video von Chrissy Teigens Töchterchen

Chrissy Teigen (37) zeigt ihr zuckersüßes Baby! Das Model und sein Mann John Legend (44) wurden im Januar zum dritten Mal Eltern. Nach ihrer Tochter Luna und Söhnchen Miles durften sie die kleine Esti auf der Welt begrüßen. Immer wieder teilt die TV-Bekanntheit Einblicke in den Alltag mit ihren Kindern und verzückt die Community auch mit ganz besonders süßen Schnappschüssen. Nun erlaubt Chrissy ihren Followern einmal mehr einen Blick auf ihren kleinen Schatz.

Die 37-Jährige teilt das herzerwärmende Video in ihrer Instagram-Story. Darauf liegt die Kleine auf Chrissys Beinen, trägt einen rosafarbenen Schlafsack und darunter ein Oberteil mit Tiermotiven. Der Wonneproppen blickt seine Mama zuerst mit großen Kulleraugen goldig an und schaut danach neugierig in der Gegend herum.

Zuletzt entzückte Chrissy ihre Fans mit einem schönen Familienfoto. Darauf zeigt das Paar sich mit all seinen Kindern in einer herrlich normalen Situation. Vertraut lehnt sich die Beauty auf dem Sofa an ihren Liebsten, die beiden ältesten Kinder kuscheln sich an ihre Eltern – und Luna hat die kleine Esti auf dem Arm.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Baby Esti, März 2023

Backgrid Chrissy Teigen und ihr Ehemann John Legend, 2023

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern, März 2023

Wie findet ihr das Video von Chrissys Baby? Megasüß! Ich finde, das hätte privat bleiben können. Abstimmen Ergebnis anzeigen



