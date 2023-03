"Emotionslos": Fans enttäuscht von "Let's Dance"-Natalia!

Das war wohl ein Schuss in den Ofen – zumindest nach Meinung der Fans! Natalia Egorova (49) tanzte im Rahmen der heutigen Let's Dance-Show mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis (35) einen Tango. Kurz vor ihrem Auftritt hatte sich das Paar noch sehr motiviert gezeigt, doch konnten die beiden die Motivation in eine solide Tanzleistung umwandeln? Viele Social-Media-User scheinen sich einig: Sie sind sehr enttäuscht von Natalias Performance!

Via Twitter schreibt ein User: "Natalia wirkt, als würde sie nur nachdenken, anstatt zu tanzen." Ein weiterer Kommentar lautet: "Sie hat wohl alles gegeben, aber das war leider nichts". Die "Let's Dance"-Fans sind wohl in großer Anzahl der Meinung, dass Natalias Performance viel zu "hölzern" gewesen sei. "Eine Frau mit Feuer? Das habe ich leider nicht gesehen", heißt es außerdem in den sozialen Medien.

Der Jury hingegen fielen auch positive Punkte in Bezug auf die Tanzleistung auf, so schilderte Juror Jorge Gonzalez (55): "Du hast mich eingeladen, bei euch zu sein. Deine Gefühle waren definitiv da." Joachim Llambi (58) zweifelte aber vor allem eine Sache stark an: "Was gefehlt hat, waren die Dynamik und die Sicherheit." Schlussendlich wurde Natalia von Jorge mit acht Punkten belohnt, von Joachim nur mit vier.

Getty Images Natalia Yegorova im Dezember 2022

Getty Images Andrzej Cibis und Natalia Yegorova bei "Let's Dance" 2023

RTL / Paul Schirnhofer Natalia Yegorova, "Let's Dance"-Kandidatin 2023

