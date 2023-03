Iris Klein hetzt Yvonne Woelke Promi-Detektivin auf den Hals

Iris Klein (55) fährt nun offenbar die ganz schweren Geschütze auf! Ihre Ehe mit Peter Klein (55) zerbrach vor einigen Wochen: In Australien soll der Lackierer seine Frau mit der Schauspielerin Yvonne Woelke (41) betrogen haben und gab danach auch zu, sich in die Blondine verliebt zu haben. Daraufhin schoss Iris scharf gegen ihren Ex und auch gegen seine vermeintliche Affäre. Nun scheint die Brünette noch einen Schritt weiterzugehen.

Wie Bild erfahren hat, soll Iris eine Freundin beauftragt haben, Yvonne auszuspionieren. Erotiksternchen Aische Pervers (36) erzählte, dass sie am Mittwoch kontaktiert und ausgefragt wurde. "Diese Person, die mich angerufen hat, habe den Auftrag von Iris Klein, irgendwas zu finden, damit sich Iris rächen könne. Ich wurde gefragt, ob ich denn wisse, ob Yvonne zum Beispiel etwas im Erotikbereich gemacht hätte", meinte die Pornodarstellerin.

Zwar verriet Aische den Namen nicht, das Blatt will aber rausgefunden haben, dass es Nina Kristin (40) war. Die bestätigte die Vermutung daraufhin auch: "Wenn mein Mann eine Affäre hätte, dann würde ich viel Schlimmeres machen, als über sie nur Dreck herauszufinden. Ich habe lediglich ein paar Leute aus der Pornobranche kontaktiert. So machen Frauen das! Das ist doch keine Straftat. Ich kenne Iris seit 2010, sie war immer korrekt zu mir. Sie tut mir leid", rechtfertigte die Millionärstochter sich. Beweise wolle sie an Iris weiterleiten.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

RTLZWEI Nina Kristin, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

