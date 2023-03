Liebe offiziell: Larsa Pippen und Marcus knutschen am Strand

Endlich stehen sie offen zu ihrer Liebe. Schon seit Monaten gibt es Gerüchte, dass sich zwischen Larsa Pippen (48) und Marcus Jordan (32) mehr als nur Freundschaft entwickelt hat. Immer wieder hatten die TV-Bekanntheit und der Basketballer sich in intimen Situationen gezeigt– bestritten aber stets, zusammen zu sein. Im vergangenen Januar machten sie ihre Liebe im Netz dann aber endlich offiziell. Und jetzt knutschen Larsa und Marcus auch ganz ungeniert!

Beim Strandbesuch in Miami sollte nun offenbar jeder sehen, wie gern die beiden sich haben: Marcus und Larsa liefen nicht nur händchenhaltend durch die Fluten, sondern knutschten auch verliebt am Strand – Po-Grabscher inklusive! In ihrem knappen braunen Bikini mit der XXL-Sonnenbrille machte der Real Housewives of Miami-Star neben dem Sohn von Sportlegende Michael Jordan (60) in schwarzer Badehose und mit Käppi eine super Figur.

Die Funken zwischen den beiden sprühen also für jeden sichtbar – öffentliche Liebeserklärungen lassen bis jetzt allerdings noch auf sich warten. Dafür betonten aber mehrere Insider bereits, wie gut es bei Larsa und Marcus läuft. "Es ist für jeden in ihrem Umfeld offensichtlich, dass die Chemie stimmt und sie verrückt nacheinander sind", hatte eine Quelle gegenüber Us Weekly klargestellt.

Anzeige

MEGA Larsa Pippen, TV-Bekanntheit

Anzeige

MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan im März 2023

Anzeige

Instagram / larsapippen Marcus Jordan und Larsa Pippen im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de