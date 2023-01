Larsa Pippen und Marcus Jordan machen ihre Liebe offiziell!

Larsa Pippen (48) und Marcus Jordan (32) teilen ihr Liebesglück endlich mit aller Welt! Die The Real Housewives of Miami-Bekanntheit verbringt seit einigen Monaten viel Zeit mit dem Basketballer. Obwohl die beiden mehrmals händchenhaltend gesichtet wurden, dementierte der Reality-TV-Star im vergangenen November noch, dass zwischen ihnen etwas läuft. Doch mittlerweile scheint sich das geändert zu haben: Larsa und Marcus machten ihre Beziehung im Netz nun offiziell!

Auf Instagram veröffentlichte die 48-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit Michael Jordans (59) zweitältestem Sohn posiert. Auf dem Bild hat der 32-Jährige seinen Arm um Larsa gelegt – und die beiden wirken total vertraut. "Karos sind besser als Streifen", schrieb die gebürtige US-Amerikanerin dazu und bezog sich damit darauf, dass Marcus schon seit Jahren mit der Marke Nike zusammenarbeitet, für die Karos total typisch sind.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber Us Weekly ausgeplaudert, wie gut es zwischen dem Liebespaar läuft. Larsa soll sich laut der Quelle sehr wohl in Marcus' Nähe fühlen. "Es ist für jeden in ihrem Umfeld offensichtlich, dass die Chemie stimmt und sie verrückt nacheinander sind", meinte der Informant zu wissen.

Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Star

MEGA Marcus Jordan und Larsa Pippen, Januar 2023

Instagram / heirmj523 Marcus Jordan, Basketballer

