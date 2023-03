Ronan Keating meldet sich erstmals nach Geburt seines Enkels

Ronan Keating (46) platzt vor Stolz. Der Popsänger durfte sich über Familienzuwachs freuen: Sein ältester Sohn Jack Keating (23) ist Vater geworden. Das verkündete der ehemalige britische Love Island-Teilnehmer mit einem Bild im Netz, auf dem er seine kleine Tochter auf dem Arm hält. Doch was hält der Musiker eigentlich davon, Großvater geworden zu sein? Ronan schwärmte jetzt begeistert von seiner Enkelin!

Der "I Believe I Can Fly"-Interpret ließ es sich nicht nehmen, das Bild seines Sohnes zu kommentieren, auf dem Jack seine Tochter mit verliebtem Blick auf dem Arm hält. "Kleines süßes Ding", schwärmte der 46-Jährige von seinem neuesten Familienmitglied. Auch Yvonne Connolly – seine Ex-Frau und Mutter von Jack – hinterließ liebe Worte unter dem Beitrag: "Ich vermisse sie jetzt schon so sehr." Ronans aktuelle Partnerin versah den Schnappschuss mit einer Reihe von Herz-Emojis.

Wer die Mutter des kleinen Mädchens ist, ist bislang noch ungewiss. Seitdem Jack an der Kuppelshow "Love Island" teilgenommen hatte, ist nichts über seinen Beziehungsstatus bekannt. Auch im Netz zeigte er sich bisher nie mit einer möglichen Lebensgefährtin.

