Selten: Mareile Höppner teilt Kussbild mit ihrem Partner!

Mareile Höppner (45) überrascht ihre Fans! Die Moderatorin gab vor über drei Jahren bekannt, dass sie und ihr Ehemann Arne Schönfeld getrennte Wege gehen. Obwohl die beiden noch nicht voneinander geschieden sind und das auch in nächster Zeit nicht in Angriff nehmen wollen, hat die "Explosiv"-Moderatorin bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Mit diesem zeigte sie sich nun sehr innig: Mareile teilte ein Knutschbild mit ihrem Florian!

Wie verschossen die Journalistin in ihren Partner ist, machte sie nun mit einem seltenen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story mehr als deutlich: Die Aufnahme zeigt, wie sie und ihr Liebster sich in einem Restaurant einen innigen Kuss geben. "Du und ich", schwärmte sie und fügte ihren Worten noch ein Herz-Emoji und Hände, die ein Herz formen, hinzu. Die 45-Jährige kam wohl nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, so merkte sie noch an: "Danke für alles – heute und gestern."

Mit diesem Pärchenbild hat wohl keiner gerechnet! Schließlich hält Mareile ihr Privatleben sehr unter Verschluss und hat bislang kaum Details über ihre Beziehung ausgeplaudert. So weiß man von ihrem derzeitigen Freund lediglich, dass er als Regisseur und Produzent tätig ist, in Berlin lebt und bereits zwei Kinder hat.

Anzeige

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner und ihr Freund Florian

Anzeige

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner

Anzeige

Getty Images Mareile Höppner beim Bambi 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de