Trotz neuer Liebe: Mareile Höppner lässt sich nicht scheiden

Mareile Höppner (45) macht in Sachen Liebe ihre eigenen Regeln! Die deutsche Fernsehmoderatorin lebt seit rund drei Jahren in einer Patchworkfamilie: Nach der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Arne Schönfeld verliebte sie sich in ihren neuen Partner Florian. Die TV-Bekanntheit brachte ihren zwölfjährigen Sohn und ihr Liebster zwei weitere Kids mit in die Beziehung. Trotz ihrer neuen Liebe zu Florian will sich Mareile derzeit nicht von ihrem Noch-Ehemann Arne scheiden lassen...

Gegenüber Bunte sprach Mareile jetzt ganz offen darüber, dass sie derzeit kein Bedürfnis nach einer Scheidung hat. "Mein Beziehungsstatus ist doch ganz klar: Ich lebe im Hier und Jetzt mit einem Partner und insgesamt drei Kindern. Das ist perfekt so und bedarf gerade zumindest keiner Änderung", erklärte die 45-Jährige. Außerdem habe sie bereits einmal "mit viel Tamtam, jeder Menge Gästen" und Co. geheiratet. "Dann braucht man das auch so in der Form kein zweites Mal", fügte sie hinzu.

Selbst wenn Mareile und ihr Florian in Zukunft planen würden zu heiraten, wolle die Journalistin die Feierlichkeiten dieses Mal komplett privat halten. "Sollte ich jemals wieder heiraten, wird es mit Sicherheit keiner mitbekommen", stellte die Familienmutter klar.

Anzeige

Getty Images Mareile Höppner, September 2022

Anzeige

Getty Images Mareile Höppner im September 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de