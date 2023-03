"Unlaublich schön": Anna Adamyan spürt ihr Baby immer mehr

Anna Adamyan (26) gibt überglücklich Updates! Die Influencerin nimmt ihre Follower tagtäglich durch ihr Leben mit. Auch ihre Schwangerschaft dokumentiert sie fleißig im Netz. Sie und ihr Ehemann hegten lange Zeit einen unerfüllten Kinderwunsch. Dass sie nun ein Söhnchen unter ihrem Herzen trägt, macht sie total happy. Über die kleinen Fortschritte freut sie sich umso mehr: Jetzt kann Anna ihr Baby schon richtig spüren.

In ihrer Instagram-Story erzählte sie mit einem breiten Grinsen: "Oh mein Gott. Das war gerade so schön. Ich habe den Kleinen so richtig doll gespürt. Es ist seit zwei Tagen jetzt so, dass es immer mehr wird und das ist so unglaublich schön. Das ist ein ganz wundervolles Gefühl." Schon vor einigen Tagen hatte Anna erzählt, dass ihr Baby sich immer mehr bewege.

"Ich bin immer noch hin und weg! Der kleine Mann darf das gerne öfter machen", hatte sie ihrer Community preisgegeben. Und tatsächlich werden die Bewegungen jetzt wohl immer mehr. Auch Annas Körper verändert sich so allmählich: "Also so langsam, aber sicher wird die Auswahl an passenden Hosen kleiner."

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

Instagram /annaadamyan Anna Adamyan im Februar 2023

