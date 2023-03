Waffe im Stripclub: NBA-Star Ja Morant wird nicht angeklagt

Ja Morant (23) kommt noch einmal glimpflich davon. Der NBA-Star ist vor wenigen Tagen mit negativen Schlagzeilen aufgefallen: Er hatte einen Teenager verprügelt und anschließend mit einer Waffe bedroht. Wegen mangelnder Beweislage wurde das Verfahren gegen den Sportler allerdings nicht eingeleitet. Nun hat sich der Basketballer seinen nächsten Fehltritt erlaubt: Ja hat in einem Stripclub eine Waffe gezückt – allerdings hat das keine Konsequenzen für ihn.

Vor wenigen Tagen war der 23-Jährige in einem Instagram-Live-Video in einem Stripclub zu sehen. Doch anstatt den Frauen hinter sich beim Tanzen zuzusehen, zückt er in dem Clip seine Waffe und hält sie hoch. Die Beweise reichten allerdings nicht aus, um den Basketballer für seine Tat zur Rechenschaft zu ziehen. "Das Gendale Police Department war nicht in der Lage festzustellen, ob ein hinreichender Grund für die Erhebung einer Anklage vorliegt", lautete die polizeiliche Erklärung. So sollen auch keine Beschwerden von den Gästen abgegeben worden sein.

Einen Tag nach dem Waffen-Vorfall hatte sich Ja einsichtig gezeigt. "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten gestern Abend", hatte er sich reuevoll zu Wort gemeldet und entschuldigte sich ausdrücklich bei allen. "Ich werde mir eine Auszeit nehmen, um mir Hilfe zu holen und daran zu arbeiten, besser mit Stress und meinem allgemeinen Wohlbefinden umzugehen", fügte er hinzu.

Getty Images Ja Morant, NBA-Spieler

Getty Images Ja Morant im Februar 2023

Getty Images Ja Morant im Februar 2023

