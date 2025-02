Millionen-Dollar-Schaden: Bei Ja Morant wurde eingebrochen

Bei Basketball-Star Ja Morant (25) wurde im Dezember 2024 eingebrochen, das geht aus einer kürzlich entsiegelten Anklageschrift hervor. Die Täter entwendeten dabei Wertgegenstände im Gesamtwert von fast einer Million Euro. Laut TMZ ereignete sich der Einbruch, während der Spieler der Memphis Grizzlies im FedExForum gegen die Golden State Warriors auf dem Spielfeld stand. Der Vorfall wurde am Nachmittag des 20. Dezembers gemeldet, wie die Polizei von Shelby County bestätigte. Ja erzielte an diesem Abend neun Punkte, und sein Team triumphierte mit einem beeindruckenden 144:93-Sieg.

Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, zählt der Fall zu einer Reihe von Einbrüchen, die offenbar von einer organisierten Gruppe südamerikanischer Diebe durchgeführt wurden. Auch die Häuser anderer prominenter Sportler wie Patrick Mahomes (29), Travis Kelce (35) und Joe Burrow (28) wurden in derselben Serie von Diebstählen heimgesucht. Insgesamt sind sieben Verdächtige wegen der Verschwörung zur zwischenstaatlichen Transportkriminalität angeklagt. Drei von ihnen wurden bei einer Verkehrskontrolle in Ohio verhaftet. Die Ermittler arbeiten weiterhin daran, alle Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Ja Morant ist als einer der aufstrebenden Stars in der Basketball-Welt bekannt. Der in South Carolina geborene Spieler trat im Jahr 2019 der NBA bei und machte sich seither einen Namen durch seine spektakulären Leistungen sowie seinen athletischen Spielstil. In der Vergangenheit kam er aber auch in die Schlagzeilen, weil er mit einer Waffe prahlte und einen Jugendlichen bedroht haben soll. Privat hält sich Ja meist bedeckt, doch in den sozialen Medien gibt er regelmäßig Einblicke in sein Leben – darunter auch in sein luxuriöses Zuhause, das nun Ziel des Einbruchs wurde.

