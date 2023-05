NBA-Star Ja Morant erneut wegen Waffen-Video supendiert

Ja Morant (23) lernt nicht dazu. Der Basketball-Star erregte in den vergangenen Monaten immer wieder Negativschlagzeilen. So hatte er etwa in einem Stripclub eine Waffe gezückt und damit herumgefuchtelt. Das hatte dazu geführt, dass sein Team der Memphis Grizzlies ihn für acht Spiele suspendierte. Nun leistete sich der NBA-Star erneut einen ähnlichen Fehltritt: Ja hat schon wieder mit einer Waffe gespielt und wurde suspendiert!

Auf Twitter veröffentlichten die Memphis Grizzlies eine Pressemitteilung, nachdem Ja am Wochenende in einem Instagram-Livevideo erneut eine Waffe gezeigt hatte. "Wir sind uns des Social-Media-Videos bewusst, in das Ja Morant verwickelt ist. Er ist bis zur Überprüfung durch die Liga von allen Teamaktivitäten suspendiert", lautet das Statement. Wie lange Ja ausfällt, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Nach dem vergangenen Vorfall, für den Ja bereits suspendiert wurde, hatte sich der 23-Jährige schon entschuldigt. "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten gestern Abend. [...] Ich werde mir eine Auszeit nehmen, um mir Hilfe zu holen und daran zu arbeiten, bessere Methoden für den Umgang mit Stress und mein allgemeines Wohlbefinden zu erlernen", hatte er damals laut ESPN erklärt. Zu dem jüngsten Vorfall hat Ja sich allerdings noch nicht zu Wort gemeldet.

Getty Images Ja Morant, April 2022

Getty Images Ja Morant, Basketballspieler

Getty Images Ja Morant, 2023

