NBA-Star Ja Morant soll einen Teenie mit Waffe bedroht haben

Aussage gegen Aussage! Der US-amerikanische Profi-Basketballspieler Ja Morant (23) ist seit 2019 ein fester Bestandteil der Memphis Grizzlies. Im selben Jahr sahnte das junge Talent den NBA Rookie of the Year Award ab, der jedes Jahr an den besten Neuling in der NBA vergeben wird. Ganz so schillernd steht der Basketballer gerade nicht mehr da, denn schwere Vorwürfe gegen ihn liegen vor. Ja soll einen Teenager verprügelt und ihn mit einer Waffe bedroht haben!

Der angebliche Gewaltvorfall mit dem Jugendlichen soll sich vergangenen Sommer in Jas Haus in Tennessee ereignet haben. Nach Berichten der Washington Post habe der 17-Jährige dem Profisportler einen Basketball an den Kopf geworfen, woraufhin Ja ausgerastet sein soll und auf den Jungen aggressiv eingeschlagen habe. Als der Teenager flüchten wollte, habe der Grizzlie-Spieler eine Waffe geholt und ihn damit bedroht.

Ja hatte der Polizei erklärt, er habe zwar den ersten Schlag ausgeführt, aber das sei in Notwehr passiert. Das angebliche Opfer behauptete im Gegenzug, dass der Basketballer den Ball zuerst auf ihn geworfen haben soll. Die Staatsanwaltschaft erhebe keine Anklage, da es nicht genügend Beweise gibt, um ein Verfahren einzuleiten. Die Memphis Grizzlies haben sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Getty Images Ja Morant, 2023

Getty Images Ja Morant, Basketballspieler

Getty Images Ja Morant, Basketballspieler

