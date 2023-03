Nach Waffen-Video: Nun äußert sich Ja Morant zu dem Vorfall!

Ja Morant (23) bezieht Stellung. Der Basketballspieler macht gerade keine guten Schlagzeilen: Vor einigen Wochen war ein Video aufgetaucht, auf dem der Sportler in einem Strip-Schuppen wild mit einer Waffe herumfuchtelte. Für sein Verhalten wurde er von der NBA suspendiert und muss deshalb bei den kommenden acht Spielen auf der Bank sitzen. Jetzt gibt Ja sein erstes Interview nach dem Waffen-Clip!

Im Gespräch mit ESPN spricht der 23-Jährige nun offen über den Vorfall. "Die Waffe gehört nicht mir. So bin ich nicht. Ich dulde keine Art von Gewalt, aber ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Ich habe einen schlimmen Fehler gemacht", erklärt er dem Moderator Jalen Rose. Er könne nachvollziehen, dass er mit seiner Aktion seiner Karriere geschadet habe: "Ich weiß, was ich zu verlieren habe und was wir als Gruppe zu verlieren haben. Es geht im Grunde nur darum, verantwortungsbewusster und klüger zu sein und keine schlechten Erfahrungen mehr zu machen."

Ja ist mittlerweile bewusst, dass sein Verhalten rücksichtslos gewesen war – deshalb entschuldigte er sich auch bereits. "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten [...]. Ich werde mir eine Auszeit nehmen, um mir Hilfe zu holen", hieß es unter anderem in dem Statement, das ESPN vorliegt.

Getty Images Ja Morant, Basketballspieler

Getty Images Ja Morant, April 2022

Getty Images Ja Morant, NBA-Star

