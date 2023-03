Nach Video mit Waffe: Ja Morant für acht Spiele suspendiert

Ja Morant (23) muss erst mal auf der Bank bleiben. Der Basketballspieler sorgte in den vergangenen Wochen für einige Negativschlagzeilen. Unter anderem zeigte er sich im Netz in einem Stripclub und zückte dort eine Waffe, mit der er stolz herumfuchtelte. Rechtliche Konsequenzen hat dieses Verhalten nicht für den NBA-Star. Jas Basketball-Team reagiert allerdings auf seine Fehltritte und suspendiert ihn vorerst!

Aus einem Statement, dass die NBA auf ihrer Website veröffentlichte, geht hervor, dass Ja für insgesamt acht Spiele gestrichen ist. "Die Disziplinarmaßnahme ist eine Reaktion auf Morants Live-Streaming eines Videos vom 4. März, in dem er in betrunkenem Zustand eine Schusswaffe hält, während er einen Nachtclub in Denver besucht", lautet die Mitteilung. Das Verhalten des 23-Jährigen sei "unverantwortlich, rücksichtslos und potenziell sehr gefährlich" gewesen und hätte einen schlechten Einfluss gerade auf seine jüngeren Fans.

Ja hat seine Fehler mittlerweile eingesehen. "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten gestern Abend. [...] Ich werde mir eine Auszeit nehmen, um mir Hilfe zu holen und daran zu arbeiten, bessere Methoden für den Umgang mit Stress und mein allgemeines Wohlbefinden zu erlernen", entschuldigte er sich in einem Statement, wie ESPN berichtete.

Getty Images Ja Morant, Januar 2023

Getty Images Ja Morant, NBA-Spieler

Getty Images Ja Morant, Basketballspieler

