Neue schockierende Fotos: NBA-Star feiert Skandal-Party

Die negativen Schlagzeilen rund um Ja Morant (23) reißen einfach nicht ab. Der NBA-Profi war im vergangenen Sommer anscheinend in eine gewaltsame Auseinandersetzung verwickelt. Ein 17-Jähriger habe ihm wohl einen Basketball an den Kopf geworfen, woraufhin Ja ausgerastet sein soll. Der Sportler habe angefangen, auf den Teenager einzuschlagen und soll dann sogar eine Waffe gezückt haben. Nun kommen weitere skandalöse Details aus seinem Leben ans Licht.

So soll Ja vor zwei Wochen den Sieg seines Teams gegen die Houston Rockets heftig gefeiert haben. Die Party fand im Nachtclub Shotgun Willie’s statt, in dem Ja später auch dabei gefilmt wurde, wie er eine Waffe in der Hand hielt. Der NY Post liegen Bilder vor, die zeigen, wie wild es der Basketballer wohl getrieben haben muss. Während eine Stripperin auf seinem Schoß sitzt, ist der Boden bedeckt mit hunderten von Dollarscheinen. "Der ganze Raum ist voller Geld – es ist buchstäblich ein Haufen. Man könnte einen Rechen brauchen“, erklärte ein Club-Insider, der an dem Abend vor Ort war, später. "Das zu zählen, hat ewig gedauert", ergänzte eine Tänzerin.

Angeblich soll Ja um circa 1.30 Uhr mit einem Freund und zwei Bodyguards in dem Etablissement eingetroffen sein. "Durch den Hintereingang ging es in den VIP-Raum, den der NBA-Star für drei Stunden für 900 US-Dollar, also rund 840 Euro, gebucht hatte. Ein Mitarbeiter erinnerte sich: "Er war dort, um zu feiern, er wollte ein paar Mädchen im Zimmer haben."

Anzeige

Getty Images Ja Morant, NBA-Star

Anzeige

Getty Images Ja Morant, Basketballprofi

Anzeige

Getty Images Ja Morant, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de