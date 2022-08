Selten geworden: Sophia Thomalla postet wieder Turtel-Pic

Diesen Anblick gewährte Sophia Thomalla (32) lange nicht mehr! Die Moderatorin verzückt ihre Fans mit ihrer Romanze mit dem Tennisprofi Alexander Zverev (25). Ob auf roten Teppichen oder auf Turtel-Selfies im Netz – die beiden avancierten in den vergangenen Monaten zum echten Traumpaar. Doch auf Social Media wurden die gemeinsamen Posts mit dem Olympiasieger zuletzt immer seltener. Jetzt zeigten sich die beiden erneut wie frisch verliebt!

Auf Instagram teilte die Are You The One?-Moderatorin nun nämlich mal wieder ein Foto mit ihrem Liebsten. Darauf sind die beiden am Strand von Monte Carlo zu sehen. "Sonntage nehmen wir wirklich ernst", witzelte die Beauty unter dem Beitrag. Ihre Fans begeisterte sie damit – das letzte Pärchen-Pic postete sie immerhin am 20. April!

Kein Wunder also, dass Sophias Fans sich überschwänglich über das Selfie freuten. "Ihr Süßen, alles Liebe", schrieb eine begeisterte Userin unter den Post. "Perfect Match", spielte ein anderer auf das Flirtshow-Engagement der 32-Jährigen an.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev bei der Players Night BMW Open 2022

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, 2022

