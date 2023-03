Wieder Hollywood: Til Schweiger dreht Film mit Alec Baldwin

Til Schweiger (59) steht wieder mit echten Superstars vor der Kamera. In Deutschland gilt er als einer der erfolgreichsten Schauspieler überhaupt. Den Sprung auf die große Leinwand Hollywoods schaffte er schon zuvor. So ergatterte er untern anderem eine Rolle in Quentin Tarantinos (59) "Inglourious Basterds". Er soll 2023 auch in dem Actionfilm "The Ministry Of Ungentlemany Warfare" mitspielen. Und in seinem nächsten Hollywood-Film steht Til sogar mit Alec Baldwin (64) vor der Kamera.

In dem Streifen "Hollywood and Crime" soll Til aber nicht nur mit Alec, sondern auch mit Mickey Rourke (70) und Danny Trejo (78) drehen. Alle beide sind feste Größen Hollywoods. Für die Dreharbeiten sollte der 59-Jährige zusammen mit seiner Tochter Luna (26) eigentlich nach Santa Monica in Kalifornien kommen, doch dafür hatte er keine Zeit. Und deswegen wurde umstrukturiert. "Das Team entschied dann: 'Gut, dann kommen wir zu dir.' Und sie fragten mich dann, ob ich eine gute Location für die Szene kenne", meint Til gegenüber Bild. Er habe ihnen dann sein Hotel auf Mallorca empfohlen.

Aber auch Tils Tochter Luna darf vor die Kameras und für die 26-Jährige ist es das erste fremdsprachige Filmprojekt. Weil ihr Papa einen verschrobenen russischen Filmstar spielt und sie seine Tochter, steht sie aber noch vor ganz anderen Hürden: "Im Film sollen wir Englisch mit russischem Akzent sprechen. Das ist schon eine Herausforderung, wir haben viel gelacht beim Dreh."

Joan Llado / GTres / SplashNews.com Til Schweiger beim Dreh von "Hollywood and Crime"

Joan Llado / GTres / SplashNews.com Regisseur Mike Hatton mit Luna und Til Schweiger am Set von "Hollywood and Crime"

Joan Llado / GTres / SplashNews.com Luna Schweiger, Schauspielerin

