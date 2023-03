Dank Therapie: Cara Delevingne ist seit vier Monaten clean!

Cara Delevingne (30) kann das Leben endlich wieder genießen. Die Fans sorgten sich zuletzt sehr um das Model. Sie hatte sich in der Öffentlichkeit immer wieder in besorgniserregendem Zustand gezeigt. Jetzt offenbart sie, dass der Grund wohl ein Drogenproblem gewesen ist. Doch mittlerweile hat sich die gebürtige Britin einer Langzeittherapie unterzogen und die zeigte wohl Wirkung. "Es war immer etwas, wovor ich große Angst hatte, aber ich glaube, ich brauchte diese Gemeinschaft", verrät sie der Vogue. Sie habe begriffen, dass es kein gutes Ende nehmen wird, wenn sie so weitermache wie bisher. Und dank der Gruppentherapie ist Cara heute bereits vier Monate clean.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de