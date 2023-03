DSDS-Kandidaten genervt: Tatjana und Olga sind doch dabei!

Das gefällt nicht allen Kandidaten! DSDS ist in vollem Gange und die Gesangstalente müssen sich mittlerweile im Recall in Thailand beweisen. Die Teilnehmerinnen Tatjana und Olga hatten jedoch Einreiseprobleme – sie bekamen das Visum nicht rechtzeitig. Schlussendlich hat es dann doch geklappt und die Girls sind wieder im Rennen. Tatsächlich konnten sie so sogar eine Runde überspringen. Das kommt bei den anderen Nachwuchstalenten nicht gut an!

Vergangene Woche hatten die Castingshow-Kandidaten sich in schwindelerregender Höhe beweisen und sich dem harten Urteil rund um Dieter Bohlen (69) stellen müssen. Tatjana und Olga blieb dies erspart. "Die durften jetzt echt eine Runde überspringen?", zeigte sich Rose Ndumba genervt. Auch die Reality-TV-Bekanntheit Jill Lange (22) ist eher weniger begeistert, dass Tatjana wieder dabei ist: "Tatjana ist nicht von jedem die beste Freundin."

Temptation Island V.I.P.-Verführerin Lawa Baban, die auch ihr Glück bei DSDS versucht, ist ebenfalls kein Fan von Tatjana: "Sie hat viele Bad-Vibes. Wenn sie das nicht hätte, würde man sich vielleicht besser verstehen", offenbarte sie nun ihre Abneigung. Ob dies noch für Drama sorgen könnte?

Instagram / jill_langee Jill Lange, 2022

Instagram / tatjanaivano Tatjana Ivanovic, DSDS-Kandidatin

Instagram / lawaofficial Lawa Baban, DSDS-Kandidatin 2023

