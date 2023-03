DSDS-Traum geplatzt: So fühlen Adriano, Zeno und Andrea!

Die Enttäuschung ist groß! In der Musik-Castingshow DSDS kämpfen jedes Jahr Gesangstalente um den Titel des Superstars. Auch Andrea Renzullo (27), Adriano Percoraro und Zeno Rubens Barbieri Reuter hofften auf den Sieg – doch ihr Traum zerplatze in der vergangenen Folge der Sendung. Und das, obwohl einige von ihnen als Favoriten galten! Im Promiflash-Interview berichten Andrea, Adriano und Zenu nun, wie es ihnen nach dem DSDS-Exit geht.

Andrea Renzullo

Mit seiner Castingshow-Vorerfahrung und der Auszeichnung durch die goldene CD galt der 27-Jährige als einer der Favoriten. Doch die Favoritenrolle habe auch negative Aspekte mit sich gebracht. "Man steht unter immensem Druck, man wird von den Kandidaten anders angesehen und der Neid wird dadurch viel präsenter", berichtet er. Als angeblichen Grund für sein DSDS-Aus nennt Andrea die Song-Auswahl: "Der Song 'Stay' von Justin Bieber ist unheimlich schwer, live zu singen, da viel mit Autotune gearbeitet wird."

Adriano Percoraro

Schon seit seinem ersten Geburtstag verfolgt Adriano die Castingshow DSDS. Nun durfte er selber vor der Jury singen und überzeugte. Es gab bereits Gerüchte, dass der 22-Jährige in den Top Ten der Show sei – doch auch er musste gehen. "Ich bin natürlich sehr enttäuscht, weil ich denke, die Gerüchte hätten stimmen können", beschreibt er seine Gefühlslage. "Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mehr kann und es hätte schaffen können, aber es war einfach nicht mein Song."

Zeno Rubens Barbieri Reuter

Der Halbitaliener Zeno sang sich mit "Strangers in the Night" in den Recall. In der aktuellen Folge reichte seine Performance nicht aus. "Überrascht war ich nicht. Ich war traurig und bei der Verabschiedung wurde ich auch sehr emotional", erzählt er nun. Enttäuscht sei er jedoch nicht gewesen. "Ich habe gekämpft und habe all meine Gefühle und Energien immer auf der Bühne gelassen!"

RTL / Stefan Gregorowius Andrea Renzullo bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Adriano Percoraro beim DSDS-Casting

RTL Zeno Rubens Barbieri Reuter bei DSDS

RTL / Markus Hertrich Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

