"Ist schwer": Anna Ermakova fühlt sich nirgendwo angekommen

Anna Ermakova (22) hatte es in der Vergangenheit nicht immer leicht. Das Model tanzt sich bei Let's Dance derzeit in die Herzen aller Zuschauer. An der Seite von Tanzprofi Valentin Lusin (36) macht sie dabei auch eine ziemlich gute Figur und heimste gestern die allerersten 30 Jury-Punkte der Staffel ein! Doch rund lief es in ihrem Leben nicht immer. Denn Anna fühlt sich, als wäre sie bislang nirgends richtig angekommen!

"Es ist schwer, von irgendwo herzukommen, aber nirgendwo reinzupassen", berichtet die Beauty in der gestrigen Sendung. "Ich lebe in London, aber ich sehe nicht englisch aus. Ich bin deutsch, aber spreche die Sprache nicht", erklärt die 22-Jährige zudem. Das sei ziemlich schwierig für sie, doch sie gebe ihr Bestes. Tanzen sei für Anna ein guter Weg, damit klarzukommen.

Am Ende ihrer großartigen Performance erzählt die gebürtige Britin zudem, was sie sich von der Zukunft wünscht. "Die Bedeutung in meinem Leben zu finden und damit auch wahrliches Glück zu finden. Was auch immer das bedeutet", äußert sie sich emotional nach der Bekanntgabe ihrer fantastischen Punktzahl.

Anna Ermakova, Model

Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Anna Ermakova im März 2023

