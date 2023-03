Keke Palmer teilt ein süßes Familienfoto mit ihrem Baby!

Was für ein bezaubernder Schnappschuss! Ende 2022 hatte Keke Palmer (29) verkündet, dass sie und ihr Partner Darius ein Baby erwarten. Vergangenen Monat plauderte die Schauspielerin aus, dass die beiden sich auf einen Jungen freuen. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Keke und ihr Liebster durften den kleinen Leodis Andrellton Jackson auf der Welt begrüßen. Nun zeigt die kleine Familie sich überglücklich im Netz.

Die 29-Jährige postet eine Reihe an herzerwärmenden Fotos auf Twitter. Darauf zu sehen ist Keke mit ihrem Freund und dem kleinen Wonneproppen. Die frisch gebackene Mama und ihr kleiner Schatz tragen zuckersüß zusammenpassende Schlafanzüge. Darius hält Leo auf dem Arm und grinst zufrieden in die Kamera. Die TV-Bekanntheit kuschelt sich an ihren Herzensmann und schaut ebenso glücklich drein.

Offenbar konnte das Paar sich bereits etwas an das Eltern-Sein gewöhnen. Kurz nach der Geburt sah das nämlich ganz anders aus: Keke veröffentlichte ein Bild, auf dem sie unausgeschlafen und etwas zerzaust wirken. "Nach nur 48 Stunden Elternsein", witzelte die Darstellerin dazu.

Instagram / keke Darius Jackson und Keke Palmer mit ihrem Sohn

Getty Images Darius Jackson und Keke Palmer, Oktober 2021

Instagram / keke Darius Jackson und Keke Palmer im Februar 2023

