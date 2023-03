Nach royalem Drama wollen Meghan und Harry mehr Dates planen

Mehr Zeit zu zweit: Nach dem Rauswurf aus ihrer Residenz in Großbritannien wollen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) einiges ändern. Nachdem die beiden vor knapp zwei Jahren ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, kommen sie kaum zur Ruhe: Eine Netflix-Dokumentation und ein Buch-Deal folgten. Doch ihre Beziehung soll bei all dem nicht zu kurz kommen: Meghan und Harry wünschen sich mehr Zweisamkeit!

Ein Insider behauptet jetzt gegenüber US Weekly, dass Harry und Meghan mehr Date-Abende planen wollen. Im Februar verbrachten die beiden Zeit in den San Vicene Bungalows in West Hollywood. Fast zeitgleich wurde bekannt, dass sie aus Frogmore Cottage ausziehen müssen. Der Insider verrät weiter, dass der Abend unter sich den beiden sehr gutgetan habe: "Sie versuchen, öfter solche Date-Abende zu haben, das ist aber mit ihrem Terminkalender und den beiden Kinder nicht einfach." Angeblich wollen sie gelassener werden, etwas Dampf ablassen und sich wieder mehr amüsieren.

Ein weiteres Drama, das Meghan und Harry zurzeit beschäftigt: Ein Sprecher der beiden bestätigte auch, dass es eine offizielle Anfrage des Königshauses bezüglich der anstehenden Krönung von König Charles III. (74) gab. Harry und Meghan wollen jedoch noch nicht bekannt geben, ob sie zu dieser erscheinen werden. Die Krönung wird am 6. Mai 2023 stattfinden.

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry, Dezember 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit im Mai 2018

