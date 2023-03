Top 20: Diese DSDS-Talente sind Favoriten der Ex-Kandidaten

Sie freuen sich für die verbliebenen Teilnehmer! Die Suche nach dem nächsten großen Sänger im Rahmen von Deutschland sucht den Superstar ist in vollem Gange. Die Top 20 steht fest und muss in der kommenden Folge im thailändischen Phuket die Jury weiter von ihrem Können überzeugen. Die Kandidaten Zeno, Adriano und Andrea (27) schafften es leider nicht in die nächste Runde, doch wie sie im Talk mit Promiflash verraten: Die drei Ex-Teilnehmer drücken der Top 20 fest die Daumen!

Gegenüber Promiflash äußern die Jungs, wer ihre Favoriten sind. Zeno meint: "Es sind so viele sympathische Menschen noch im Rennen. Aber Natalie hat mit ihrer lieblichen und auch verpeilten Art einen besonderen Platz in meinem Herzen gefunden." Adriano ist da anderer Meinung und sagt: "Ich wette auf meinen Bro Kiyan, er war immer für mich da und ist der Beste!" Jeder Kandidat sei auf seine eigene Art besonders, ist sich Andrea sicher. "Demnach drücke ich jedem die Daumen, der oder die Beste soll gewinnen", denkt der Musiker.

Besonders das DSDS-Aus von Andrea kam für viele Fans des Casting-Formats wohl etwas überraschend. Dieser bekam zuvor im Casting von Jurorin Katja Krasavice (26) eine goldene CD überreicht, mit der er für eine besondere Gesangsleistung ausgezeichnet wurde.



RTL Zeno Rubens Barbieri Reuter bei DSDS



RTL / Stefan Gregorowius Adriano Percoraro beim DSDS-Casting



Instagram / andrea_renzullo_original Andrea Renzullo, DSDS-Kandidat





