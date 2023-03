Zweiter Jahrestag: Elena Miras macht Leandro Liebeserklärung

Elena Miras (30) schwebt wohl noch immer auf Wolke sieben! Die Kampf der Realitystars-Gewinnerin verkündete im März 2021, dass sie mit dem Rapper Xellen7 – der mit bürgerlichem Namen Leandro Teixeira heißt – zusammen ist. Auch wenn sich die Mutter einer Tochter zu Anfang noch mit gemeinsamen Bildern zurückgehalten hat, teilt sie nun gerne niedliche Pärchenfotos. Zu ihrem zweiten Jahrestag veröffentlichte Elena nun sogar einen süßen Post.

Auf Instagram veröffentlichte die 30-Jährige ein Bild von sich und ihrem Liebsten: Die Turteltauben stehen in Badeklamotten am Strand. Dabei legt der Musiker seine Arme um die Beauty und drückt ihr einen innigen Kuss auf den Mund. "Ich liebe dich. Heute, morgen, für immer", schrieb Elena zu dem Pärchenfoto dazu. Diese schöne Liebeserklärung hat auch einen besonderen Grund: Vor zwei Jahren, am 10. März 2021, sind die beiden zusammengekommen.

Bereits vor wenigen Wochen hatte sich die TV-Bekanntheit schon die Zeit genommen, herzerwärmende Worte an Leandro zu richten. "Liebe ist nur ein Wort – bis jemand kommt und ihm eine Bedeutung gibt", hatte sie ihre Liebe zum Ausdruck gebracht und mit einem Bild von sich und ihrem Partner ergänzt.

Instagram / elena_miras Elena Miras, "Kampf der Realitystars"-Gewinnerin 2022

Instagram / elena_miras Leandro Teixeira und Elena Miras in Thailand im Februar 2023

Instagram / elena_miras Leandro Teixeira und Elena Miras im Februar 2023

