Darum bekam Lady Louise Windsor nicht den Gräfinnen-Titel

Ihr Bruder James (15) wurde gerade zum Grafen ernannt. Aber wie sieht es für Louise (19) aus? König Charles III. (74) übernahm im September die Krone: Im Zuge der Prinz- und Prinzessinnen-Ernennung von Archie (3) und Lilibet (1) gab es daher auch für andere Royals neue Ehrentitel. Die älteste Tochter von Prinz Edward (59) und Sophie (58) ging hier leer aus. Die Erklärung, warum Louise keine Gräfin ist, ist eine leichte!

Wie Hello Magazine jetzt berichtet, ist der Grund hierfür ein ganz einfacher. Die Kinder von Prinz Edward und Sophie bekamen nach ihrer Geburt die Titel Lady und Viscount Severn. Für James änderte sich dies nun infolge der Herzogsernennung seines Vaters: Prinz Edward ist offiziell Herzog von Edinburgh. Wieso? Der Grafschaftstitel wird immer nur an den ältesten Sohn weitergegeben. Als Tochter bekommt Louise daher in der Erbfolge keinen neuen Titel.

Was viele wohl nicht gewusst haben: Sollte Edward, der jetzt Herzog von Edinburgh ist, etwas zustoßen, wird sein Sohn James den Titel als Herzog nicht automatisch erben! Dieser würde dann zur Krone zurückkehren, heißt es aus dem Palast. Was sagt ihr zu der Regelung? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Prince Edward, Lady Louise Windsor, Gräfin Sophie und James Viscount Severn

GEORGE ROGERS / SIPA Prinz Edward, Lady Louise und Herzogin Sophie bei der Royal Windsor Horse Show im Juli 2021

Getty Images Lady Louise Windsor und Gräfin Sophie im April 2021

