Ewig nominiert: Stars, die beim Oscar immer leer ausgehen

Heute Abend ist es wieder so weit – Stars und Sternchen tummeln sich auf dem in diesem Jahr champagnerfarbenen Teppich der Oscars! Es ist wohl der Traum jedes Filmschaffenden eines Tages mit dem begehrten Goldjungen ausgezeichnet zu werden. Für einige Schauspieler stand dieser Wunsch des Öfteren schon kurz vor der Erfüllung – doch dann folgte die Ernüchterung. Diese Stars haben trotz mehrfacher Nominierungen nie einen Oscar mit nach Hause genommen!

Bradley Cooper (48) belegt in einer Zusammenstellung von Gala mit insgesamt neun Nominierungen als Produzent und Schauspieler den ersten Platz. Bislang sollte es jedoch einfach nicht sein. Auch Glenn Close (75) mit acht und Amy Adams (48) mit sechs Chancen auf einen begehrten Oscar waren bisher leider immer leer ausgegangen. Für "Platoon", "Shadow of the Vampire", "The Florida Project" und "Van Gogh" war Willem Dafoe (67) in die engere Auswahl gekommen. Gereicht hat es jedoch auch für ihn nie. Mit jeweils drei Nominierungen reihen sich hinter dem 67-Jährigen Mark Ruffalo (55) und Johnny Depp (59) ein. Der "Hulk"-Star verpasste seine Chancen auf den Preis für den besten Nebendarsteller jeweils in "The Kids Are All Right", "Foxcatcher" und "Spotlight". Auch Tom Cruise (60) ging nun schon drei Mal ohne Goldjungen nach Hause. In diesem Jahr bekommt der Action-Held mit "Top Gun: Maverick" jedoch noch einmal die Chance auf den Sieg für den besten Film.

Weitere Nominierte in diesem Jahr sind Brendan Fraser (54), Cate Blanchett (53) und Colin Farrell (46). Aber auch Austin Butler (31), Ana de Armas (34), Michelle Williams (42) und Paul Mescal (27) könnten heute Abend geehrt werden. Für den besten Film gehen derweil außerdem "Elvis" und der deutsche Streifen "Im Westen nichts Neues" ins Rennen.

Getty Images Amy Adams, Schauspielerin

Getty Images Mark Ruffalo, bei der Premiere von "She-Hulk: Attorney at Law"

Getty Images Tom Cruise im Februar 2023

