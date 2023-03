Hat Paola Marias Freund Alex schon Ex Sascha kennengelernt?

Paola Maria (29) und Alexander Thoss bringen Licht ins Dunkel. Nachdem die YouTuberin sich im Februar des vergangenen Jahres vom Vater ihrer zwei Söhne, Sascha Koslowski (36) getrennt hatte, machte sie wenige Monate später ihre Beziehung zu Alex öffentlich. Seither zeigen sich die beiden immer wieder glücklich im Netz, und auch als Patchwork-Familie funktionieren sie offenbar gut. Doch hat Alexander eigentlich schon Paolas Ex Sascha kennengelernt?

"Nein, wir haben uns noch nicht kennengelernt", stellte der Unternehmer jetzt in der Instagram-Story seiner Liebsten im Rahmen einer Fragerunde klar. Daran etwas ändern wolle der zweifache Vater so schnell nicht. "Ich glaube, das ist auch besser so, aktuell. Weil aufgrund der ganzen Aussagen und dem, was man so lesen musste, wäre es jetzt so eine vorbelastete Geschichte", erklärte er. Dennoch schließe er ein Treffen mit dem YouTuber nicht aus – doch das soll erst stattfinden, wenn er dem 36-Jährigen vorbehaltlos begegnen kann.

Paola hingegen freut sich offenbar bereits auf das erste Aufeinandertreffen mit Alex' Ex. "Also persönlich habe ich sie noch nicht kennengelernt. Wir haben mal kurz gesprochen. Aber das wird auf jeden Fall passieren", betonte die Influencerin. Der 29-Jährigen sei es sehr wichtig, dass alle Elternteile sich verstehen. "Das ist sehr, sehr wichtig für die Kinder. Und deshalb läuft das alles ganz, ganz gut", erzählte sie.

Anzeige

AEDT Paola Maria mit ihrem Partner Alexander Thoss

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, YouTuber

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de